LIVE. Assisenproces Sofie Muylle: “Hier zie je wat je hebt aangericht. De broer kan het niet meer aan. En jij zit hier alsof het je niet aangaat”

Antwerpen Luide explosie van zwaar vuurwerk wekt omwonenden Tattooshop in Schippers­kwar­tier

20 mei In een tattooshop in de Oudemansstraat was afgelopen nacht tussen middernacht en 1 uur een luide ontploffing te horen. Er vielen geen gewonden, maar de voordeur van de winkel lag aan diggelen. Volgens het parket was de oorzaak van de explosie zwaar vuurwerk dat tegen de tijdelijke deur van de shop was gelegd.