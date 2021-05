LIVE. Assisenproces Sofie Muylle: filmpjes die verdachte maakte, brengen familie van de kaart - Broer loopt woedend naar buiten

ASSISEN. 'Man met de blauwe jas' over dood Sofie Muylle: "Waarom ik Zsofia achterliet onder het staketsel? Het was daar warmer”

8:48 In de gevangenis van Brugge bespringt hij celgenoten en sprokkelt hij tuchtverslagen als zijn het Delhaizepunten, 23 heeft hij er al. Maar bij zijn ondervraging gisteren stond Alexandru Caliniuc (27) erbij als een houten kapstok. Veel meer dan 'ja' en 'neen' kwam er niet uit. En ja, eigenlijk had hij gehoopt dat 'Zsofia' (zoals hij Sofie Muylle noemt) gered zou worden. Waarom hij haar dan niet in het zicht op het strand achterliet, maar onder dat duistere staketsel? "Omdat ze het wat warmer zou hebben."