LIVE. Assisenproces Sofie Muylle: “Alle elementen zijn aanwezig om juridisch technisch van moord te spreken”

Advocaat van Jeff Hoeyberghs wil rechter wraken omdat hij zaak niet wou uitstellen

20 mei Advocaat Hans Rieder wil de rechtbankvoorzitter in de zaak rond plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs wraken. Dit omdat de voorzitter te kennen had gegeven de zaak op 4 mei te willen behandelen in plaats van de zaak uit te stellen voor conclusietermijnen. "Dit is een duidelijk misprijzen tegenover een van de partijen die voor hem moeten verschijnen”, klinkt het.