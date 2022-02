LIVE. Alle provincies weer in code geel na doortocht Franklin

Het belooft opnieuw een onstuimige dag en nacht te worden. Aanvankelijk was code oranje vanaf 21 uur enkel aan de kust ingesteld, maar in de loop van de avond werd ook voor de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen code oranje afgekondigd. Er worden forse windstoten verwacht, die kunnen oplopen tot 125 kilometer per uur. Maar ook in de gele gebieden kunnen plaatselijk zeer zware maar kortdurende windstoten voorkomen laat vanavond en begin van de nacht.” Lees alle ontwikkelingen over het stormweer in dit liveblog.