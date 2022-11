LIVE. Algemene staking zorgt voor hinder, Open Vld-voorzitter Lachaert: “Er zit nu iemand in Kremlin te lachen”

Mooi weer lokte meer bezoekers naar pretparken tijdens herfstva­kan­tie

Het mooie weer heeft tijdens de herfstvakantie tot enkele zeer drukke dagen geleid in de Belgische pretparken. De pretparken spreken over het algemeen over een iets betere vakantie dan andere jaren. Dat blijkt uit een rondvraag van Belga. De nieuwe vakantieregeling in Franstalig België maakte ook dat pretparken enkele dagen extra open waren.

8 november