LIVE. Algemene staking zorgt voor hinder bij openbaar vervoer en op luchthavens, toegangstunnel tot Gents havengebied geblokkeerd

Duffel Vijf personen bevangen door rook nadat elektri­sche fiets in hal van flatgebouw vuur vat: “Fiets was niet aan het opladen”

In de Rietlei in Duffel is afgelopen nacht brand uitgebroken in een flatgebouw. Een elektrische fiets in de gemeenschappelijke hal had er vuur gevat. Vijf flats moesten worden ontruimd, evenveel bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd.

8 november