LIVE. Al zeker 60 kandidaat-juryleden vrijgesteld voor grootste terreurproces ooit

Zuhal Demir geeft collega-minister Brouns veeg uit de pan: “Dossier indienen zonder bespreking in de regering? Dat zou ik niet moeten proberen”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft in het Vlaams Parlement stevige kritiek gegeven op haar collega-minister van Landbouw Jo Brouns. Volgens Demir haar heeft de CD&V’er een nieuw Vlaams plan voor de omzetting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingediend bij de Europese Commissie zonder haar daarbij te betrekken en zonder het dossier eerst te bespreken in de regering. “Als ik dat zou doen in het stikstofdossier, dan zou het kot te klein zijn”, aldus Demir in antwoord op een vraag van Groen-parlementslid Mieke Schauvliege.

29 november