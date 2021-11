LIVE. Al 526.243 euro voor Rode Neuzen Dag! Julie Van de Steen eet krekels voor het goede doel

Rode Neuzen Dag wil er dit jaar voor zorgen dat er in elke Vlaamse school minstens één leerkracht is die een echte steun en toeverlaat is voor jongeren die hulp nodig hebben. In aanloop naar vrijdag 26 november houden we jullie in deze liveblog voortdurend op de hoogte van al het laatste Rode Neuzen-nieuws. Tegen dan willen VTM, HLN, Qmusic en Belfius samen met heel Vlaanderen 2,2 miljoen euro verzamelen. Luisteraars kunnen nu al via sms naar het nummer 4666 een verzoeknummer aanvragen voor 1 euro en zo de actie steunen.