LIVE. Akkoord over verplichte prik in de zorg - Uroloog Piet Hoebeke: "Overheid draagt immense verantwoordelijkheid in dood van familielid”

Oostenrijk voert als eerste land van de Europese Unie een algemene vaccinatieplicht in en gaat vanaf maandag in lockdown om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen om te keren. In ons land wordt al een hele dag gediscussieerd over de vaccinatieplicht in de zorg. Intussen moeten ingrepen in Brussel uitgesteld worden door personeelstekort en worden verschillende eindejaarsevenementen in West-Vlaanderen afgelast. Lees al het nieuws over het coronavirus in dit liveblog.