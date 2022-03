LIVE. Air Force One geland: De Croo schudt hand van Biden

Joe Biden komt op bezoek en neemt mee: ambulance met zakjes presidenti­eel bloed aan boord, rioolput­jes die gecontro­leerd zijn op explosie­ven en Cadillac die granaten kan afvuren

Nog één keer slapen en dan komt hij: Joe Biden is van woensdag tot vrijdag op bezoek in Brussel, en dat zullen we geweten hebben. Want een Amerikaanse president komt nooit alleen. In het kielzog van Biden volgt een konvooi van vijftig voertuigen, inclusief een ambulance met verse bloedzakjes aan boord. Het luchtverkeer wordt stilgelegd, wegen worden afgesloten, ingangen van metrostations gaan dicht en zelfs de riooldeksels en vuilnisbakken blijven niet ongemoeid. Prijskaartje van zo’n bezoek: massa’s verkeershinder, en ruim 2.000 euro… per minuut.

22 maart