LIVE. Advocaten slachtoffers tevreden na terreurproces: “Goed gemotiveerd arrest, dat duidelijk verschil maakt tussen beschuldigden”

Ook Ibrahim Farisi heeft nog geen zekerheden over de toekomst. "Het is het einde van de Tour de France, we zijn uitgeput" , zei hij. "We kunnen nu proberen om onszelf opnieuw op te bouwen. Ik zie mijn toekomst nog niet. Ik ben uitgeput, ik kan niet meer."

En wat brengt de toekomst? "Dat is nog iets anders, ik leef nog in het leven", zei hij. "Misschien ga ik studeren aan de universiteit , me opleiden. Dat is de echte sleutel voor de toekomst, zonder opleiding ben je niets waard. Maar we weten nog niet wat er juist gaat gebeuren."

De vrijspraak is "natuurlijk", en "uiteraard een opluchting". Dat zei Smail Farisi dinsdagochtend in een reactie op het arrest. Na de voorlezing van het arrest reageerden de twee Farisi's al erg uitgelaten, en ze namen ook de tijd om met de pers te spreken.

"De jury heeft heel gedetailleerd en genuanceerd gewerkt, daar kunnen we alleen tevreden over zijn", voegde meester Lys toe. "We zijn blij dat dit proces tot een goed einde is gebracht, ondanks alle problemen die we in het begin hebben gekend, met de boxen en de naaktfouilles. De vrijspraak van Sofien Ayari was misschien verrassend maar de jury heeft in zijn motivering heel duidelijk gemaakt waarom zijn situatie anders is dan die van Abdeslam."

Voor het proces was er her en der twijfel gerezen over de vraag of een lekenjury een dergelijk lang en zwaar proces wel zou aankunnen , maar voor meester Masset heeft deze jury alvast bewezen dat die twijfels onterecht waren: "Het was ook voor hen een menselijk en psychologisch zware beproeving, en ook zij zullen hier niet ongeschonden uitkomen, maar het is goed dat we met de huidige wetgeving dit dossier tot een goed einde hebben kunnen brengen. D e jury, ook de reservejuryleden, heeft zich van bij het begin zeer aandachtig getoond, en dat heeft geleid tot een ernstig, gemotiveerd, goed onderbouwd oordeel."

"De vrijspraken van Ayari en Bayingana Muhirwa voor terroristische moorden kunnen misschien verbazen ," ging de advocaat verder, "maar de motivering was zeer gedetailleerd, op basis van feitelijke elementen in het dossier. De jury heeft zich daarbij ook laten leiden door de redelijke twijfel , die steeds in het voordeel van de beschuldigde moet gelden."

" Dit was een zeer goed gemotiveerd arrest, dat een duidelijk verschil maakt tussen de beschuldigden ", zei meester Masset. "Als burgerlijke partijen zijn we tevreden dat is vast komen te staan dat deze aanslagen het werk waren van een terreurcel die werkte in het verlengde van de aanslagen in Parijs. In Brussel heeft die door omstandigheden misschien overhaast gehandeld, maar wat hier gebeurd is, maakte deel uit van dezelfde, verbijsterende, dodelijke logica."

De advocaten van slachtoffervereniging V-Europe hebben zich dinsdagnacht tevreden getoond over het arrest. "Justitie heeft goed gewerkt", zei meester Adrien Masset, die zich net als zijn medepleiter Guillaume Lys lovend uitliet over het werk dat de jury had geleverd.

Carrette deed ook uit de doeken hoe de afgelopen zeven jaar op zijn cliënt hebben gewogen. " Ik kende Ibrahim al van voor de aanslagen en heb gezien hoe hij nadien geworden is . Het is een afschuwelijke depressie, mede ingegeven door zijn alcoholverslaving en medicijnen. Ik heb hem de afgelopen zeven jaar goed moeten ondersteunen. Maar dat heeft uiteindelijk wel zijn vruchten afgeworpen."

"Na zeven jaar kunnen we de pagina omslaan", opende Carrette. "Het is een super verdict omdat het zijn onschuld erkent. Het gaat niet om een simpele vrijspraak door gerede twijfel of het vermoeden van onschuld, maar een vrijspraak tout court."

Xavier Carrette, de advocaat van beschuldigde Ibrahim Farisi, heeft heel opgetogen gereageerd na afloop van de voorlezing van het arrest van de jury op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016. "We hadden gevraagd voor een vrijspraak tout court en hebben die gekregen" , klonk het.

Ook Barbara Huylebroeck, die enkele politieagenten verdedigde, had lof voor de jury , ook al was vooraf gezegd dat een dergelijk proces te zwaar zou zijn voor een lekenjury. "Van in het begin waren ze zeer goed mee. Ze hebben hun tijd genomen om correcte, pertinente vragen te stellen. Er zijn ook weinig juryleden afgevallen. Ze hebben zich er echt ingesmeten , uiteraard met hulp van professionele rechters. De combinatie van beiden maakte een goed arrest."

De Clerck zei ook dat de jury voor haar werk "een standbeeld verdient in het oude NAVO-gebouw" en blikte tevreden terug op zeven maanden proces proces, na het moeizame begin met de kwestie van de beschuldigdenbox en de omstreden naaktfouilles. " Het was lang maar noodzakelijk . Het was duidelijk dat er een grondig onderzoek werd gevoerd. Kosten noch moeite werden gespaard om de onderste steen boven te halen. Zeven maanden leken lang, maar nu is het gedaan."

De Clerck zei dat het juridisch niet evident is om een causaal verband aan te tonen als er vele jaren tussen liggen . "Psychisch lijden is vaak niet zichtbaar, in tegenstelling tot fysieke schade. Het is niet enkel een erkenning voor de nabestaanden van Shanti De Corte, maar voor alle slachtoffers. Want er zijn veel slachtoffers die met posttraumatische stress kampen."

Dat de assisenjury op het proces over de aanslagen drie personen die enige tijd na de aanslagen overleden ook erkende als slachtoffers van de aanslagen betekent "een mooie erkenning van psychisch lijden". Dat zei Sanne De Clerck, advocate van slachtofferorganisatie V-Europe , dinsdag na afloop van de uitspraak van het arrest. Advocate Barbara Huylebroek had dan weer lof voor het werk van de jury.

"Ik kan u wel zeggen dat we zeer, zeer, zeer ontgoocheld zijn over het verdict. De motivering die ons de redenen geeft voor dat verdict, stelt ons niet tevreden omdat er geen antwoord gegeven wordt op de argumenten die we hebben aangehaald tijdens de pleidooien", aldus Bouchat nog.

Bouchat zei dat het eigenlijk niet aan advocaten is om commentaar te geven op een beslissing van het gerecht. "Als men niet tevreden is, kan men in beroep gaan, maar dat kan nu niet. We kunnen wel naar het Hof van Cassatie stappen als we vinden dat er juridische fouten in het arrest zitten. Dat gaan we eventueel bekijken", zei hij.

Zo is er geen bewijs dat de familiereünie waarover een ex-vriendin van Smail sprak, daadwerkelijk had plaatsgevonden en zelfs als die had plaatsgevonden, wijst niets erop dat Ibrahim, die op een ander adres woonde, daarbij aanwezig zou zijn geweest. Ook het element dat hij een handschoen had gebruikt om de rugzak waarin Krayems bom zat te manipuleren, werd niet weerhouden.

Anderzijds erkende de jury dat er geen IS-vlaggen noch wapens in de Kazernenlaan aanwezig waren en er geen bewijs was dat alle redelijke twijfel naar de achtergrond zou kunnen verwijzen. Daarom werd Smail vrijgesproken.

Smail Farisi werd ondanks het ter beschikking stellen en het leeghalen van zijn studio in de Kazernenlaan niet schuldig verklaard voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. "Toch zou hij het geweten moeten hebben", klonk het in het arrest. Onder meer door de radicalisering van kamikaze Khalid El Bakraoui en de aanwezigheid van Osama Krayem in zijn appartement. Daarnaast bracht hij ook uren door met El Bakraoui's broer Ibrahim. "Dat zou toch aanleiding gegeven moeten hebben tot enig argwaan", las assisenvoorzitster Laurence Massart voor uit de motivering.

De broers Farisi werden allebei vrijgesproken voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Voor de oudste broer zag de jury wel enkele elementen, maar geen bewijs dat boven alle redelijke twijfel was verheven. Voor zijn jongere broer zag de jury geen enkel element, wat dus ook resulteerde in de vrijspraak.

"De jury heeft beslist, dit is nu de juridische waarheid, die moeten we respecteren", zei Eskenazi nog. Hij insinueerde ook dat hij verrast was over de motivering van de schuld van bepaalde andere beschuldigden, zonder namen te willen noemen.

"Het is een redelijk uitzonderlijk verdict", aldus Lurquin, die wijst op het feit dat de motivatie erg gedetailleerd is. "Alle beschuldigden werden als individuen bezien. Als we naar onze cliënt kijken zijn we zeer tevreden. Hij zit al zeven jaar in de cel en nu neemt men hem het etiket van moordenaar af. Dat is belangrijk", aldus de advocaat. Hij zei ook te hopen op een straf van maximaal zeven jaar voor Bayingana Muhirwa, waardoor hij geen extra celstraf meer zou moeten uitzitten.

"Het is een verdict dat gerechtigheid brengt aan de slachtoffers en dat de geschiedenis kan ingaan, zodat de geschiedenis zich niet herhaalt." Dat zei Vincent Lurquin, advocaat van Hervé Bayingana Muhirwa, dinsdag in een reactie op het arrest van het proces van de aanslagen van 22 maart 2016.

Ongeveer 5.30 uur, zo lang heeft de voorlezing van het arrest van het hof van assisen op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 geduurd. Iets voor 00.30 uur woensdagochtend besloot assisenvoorzitster Laurence Massart de zitting door te stellen dat het nu tijd was voor "welverdiende rust".

In het geval van Salah Abdeslam stelt de jury dan weer vast dat hij na de aanslagen in Parijs in België bleef, in aanwezigheid van daders van die aanslagen, terwijl hij op de hoogte was van de bedoelingen van die daders om nog meer aanslagen te plegen. Ook hij versterkte door zijn aanwezigheid de overtuiging van de groep, luidde het.

Ook Osama Krayem legde bekentenissen af en ook voor hem geldt dat hij rechtstreeks meegeholpen heeft aan de productie van de bommen die bij de aanslagen gebruikt werden. Zo kocht hij ingrediënten om TATP te maken, hielp hij bij de assemblage van de bommen zelf, stopte hij die in reistassen en rugzakken, en activeerde hij de bom die afging in Maalbeek.

Mohamed Abrini had zelf toegegeven dat hij had deelgenomen aan de activiteiten van een terroristische groep, maar naast die bekentenissen, ziet de jury nog andere elementen die zijn schuld doen vaststaan. Zo heeft hij door zijn aanwezigheid de overtuiging van de groep versterkt, heeft hij deelgenomen aan de productie van de TATP die bij de aanslagen zou gebruikt worden en was hij één van de daders van de aanslag op de luchthaven.

"Oussama Atar wordt door verschillende getuigen omschreven als het hoofd van de terreurcel die in Europa moest toeslaan", klinkt het in het oordeel van de jury. "Eén getuige noemt hem 'de emir van Laachraoui en Abaaoud'. Uit het onderzoek blijkt dat hij de leden van de terreurcel heeft uitgekozen en hen instructies heeft gegeven."

Oussama Atar was onbetwistbaar de leider van een terroristische groep, terwijl zeven andere beschuldigden op verschillende manieren daden van deelname aan de activiteiten van die terroristische groep stelden. Dat heeft de jury op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 geoordeeld, zo blijkt uit de motivering van de antwoorden op de schuldvragen.

De minister hoopt dat "het verloop van het proces en de uiteindelijke uitspraak over de schuld kunnen bijdragen aan het verwerkingsproces van de slachtoffers en de nabestaanden". "Voor hen hebben we steeds aandacht gehad. Onder meer met de webradio, waarmee slachtoffers wereldwijd vanuit de veilige omgeving van een eigen woning het proces vanop afstand konden volgen."

"Maar we kunnen wel stellen dat, ondanks de initiële twijfels over de haalbaarheid voor de volksjury van dit langdurig, complex en gruwelijk proces, het grootste ooit in ons land, en ondanks de procedurele moeilijkheden in het begin, het proces sereen is verlopen. De burgers van de volksjury waren daarin een drijvende kracht. De jury heeft recht gesproken. De leden van de jury hebben deze moeilijke taak de voorbije 8 maanden volbracht op een manier die het respect van ons allemaal afdwingt. Hun burgerzin strekt tot voorbeeld", aldus Van Quickenborne.

"Het hof van assisen van Brussel heeft uitspraak gedaan over de schuldvragen van de tien beschuldigden in het proces van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016. Het komt de minister van Justitie niet toe om commentaar te geven bij de uitspraak van het hof", zo meldt hij tijdens de nacht van dinsdag op woensdag in een reactie.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zegt dat, ondanks de initiële twijfels over de haalbaarheid voor de volksjury van het proces van de aanslagen van 22 maart 2016, het proces sereen is verlopen.

Een audiobestand van de terreurcel, gericht aan 'Fumier' ('mesthoop'), verwees naar de bijnaam van Smail Farisi, maar de jury meent dat uit de inhoud van de boodschap niet bleek dat hij afwist van de terreurplannen. Tot slot verwees de jury nog naar een expertise van een psycholoog, die stelde dat Smail Farisi "naïef" is "niet scherpzinnig", waardoor hij een makkelijke prooi was voor manipulatie.

Er wordt daarvoor verwezen naar verschillende elementen. Zo hing er geen IS-vlag in de studio, anders dan in andere safehouses, en lagen er geen wapens. Toen Osama Krayem de rugzakken met explosieven naar de studio bracht, aan de vooravond van de aanslagen, was Smail Farisi daar niet aanwezig.

In de motivering zegt de jury dat Smail Farisi plausibele verklaringen had. Het ontbrak zo aan bewijs dat hij op de hoogte was van het doel en de aard van de terreurplannen. "Nog minder bleek dat hij de wil had om deel te nemen", klonk het.

Volgens de jury bood hij om beide redenen noodzakelijke hulp aan de terreurcel. Door de rugzak van Krayem te laten verdwijnen, konden sommige leden ontsnappen en kon de groep zich herorganiseren. Maar in de motivering klinkt het dat de hulp "niet voldoende" was om veroordeeld te worden voor terroristische moord en poging tot moord.

Smail Farisi onderverhuurde zijn appartement aan Ibrahim El Bakraoui, de logistieker van de terreurcel die zich opblies in Zaventem. Ook liet Smail Farisi na de aanslagen verschillende bewijsstukken verdwijnen, toen hij de studio schoonmaakte, waaronder de rugzak waarin Osama Krayem zijn explosieven vervoerd had.

Volgens de assisenjury van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 heeft Smail Farisi, onder meer door het onderverhuren van zijn studio aan de terreurcel, noodzakelijke hulp geboden. Maar die hulp was onvoldoende om schuldig te zijn aan terroristische moord en moordpoging.

De jury is ten slotte ook van oordeel dat El Makhoukhi een "vertrouwenspersoon" was voor de cel, doordat hij door kamikaze Khalid El Bakraoui werd meegenomen naar beide onderduikadressen in de Kazernenlaan en de Max Roosstraat, en omdat hij het voortbestaan van de cel moest verzekeren door de wapens, explosieven en geld ter beschikking te stellen aan Oussama Atar en valse identiteitskaarten te regelen.

Voor zijn veroordeling als mededader van terroristische moord en moordpoging haalde de jury een rist argumenten aan. Het gaat dan onder meer om het verstrekken van logistieke hulp, het verplaatsen van de wapens van de terreurcel - waar trouwens nog altijd niet van geweten is waar ze zich bevinden - en het in contact brengen van de cel met medebeschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa, waar medebeschuldigden Mohamed Abrini en Osama Krayem voor en na de aanslagen onderdoken.

De jury motiveert deze beslissing door te stellen dat er "geen onvermijdelijke link" is tussen de acties die hebben bijgedragen tot de aanslagen en het gewapende conflict in Syrië. Dit heeft El Makhoukhi bovendien ook zelf herhaaldelijk onderstreept. Zo verklaarde hij onder meer tijdens een verhoor dat "de oorlog zich op het slagveld afspeelt en niet in een luchthaven of de metro". Pas jaren later opperde hij een andere mening, maar de jury is van mening dat zijn ideeën al die tijd hebben kunnen rijpen en dat op het moment zelf niet zijn manier van denken was.

De jury heeft beschuldigde Bilal El Makhoukhi niet veroordeeld voor oorlogsmisdaden omdat er volgens hen geen onvermijdelijke link is tussen de aanslagen van 22 maart 2016 en het gewapend conflict met IS. Bovendien heeft El Makhoukhi tijdens zijn verhoren ook herhaaldelijk aangegeven dat de oorlog zich niet hier afspeelde, maar op de frontlijn in Syrië . Dat blijkt dinsdagavond uit de voorlezing van de motivering van het arrest op het assisenproces over de aanslagen.

Motivering jury: Bayingana hielp terreurcel, maar twijfel of hij aanslagplannen kende

De Rwandees Hervé Bayingana Muhirwa heeft duidelijk hulp geleverd aan de terreurcel die verantwoordelijk is voor de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek, maar er blijft twijfel over de vraag of hij volledig op de hoogte was van hun concrete plannen. Daarom wordt de man vrijgesproken voor terroristische moord. Dat blijkt uit de motivering van de antwoorden op de schuldvragen die assisenvoorzitster Massart voorleest.

Hervé Bayingana had zich in 2011 tot de islam bekeerd en was bevriend geraakt met Bilal El Makhoukhi, één van de andere beschuldigden op het assisenproces. Het was op vraag van die El Makhoukhi dat Bayingana hulp leverde aan de terreurcel, volgens de jury. Zo bood hij op 15 maart 2016, na de schietpartij in de Driesstraat, onderdak aan Mohamed Abrini en Osama Krayem. De volgende dag bracht hij, nog steeds op vraag van El Makhoukhi, Krayem al terug naar het onderduikadres in de Max Roosstraat, en op 21 maart deed hij hetzelfde met Mohamed Abrini.

"Ook na de aanslagen doken Abrini en Krayem bij hem onder, maar dat was ongepland, en ongewenst", klonk het verder. "Bayingana spoorde hen bijna continu aan om te vertrekken. Osama Krayem probeerde via Facebook contact te leggen met zijn familie om terug te keren naar Zweden, terwijl Mohamed Abrini naar het onderduikadres in de Kazernenstraat in Etterbeek trok, maar daar niet durfde binnengaan uit vrees dat de politie de flat al ontdekt had."

Volgens de jury kocht Bayingana ook een tablet en beltegoed voor Krayem, zodat die contact kon houden met zijn familie in Zweden. De verklaringen van Krayem en Abrini lijken er ook op te wijzen dat Bayingana de 'Amine' waarvan sprake is in een audio-opname op de laptop die werd teruggevonden in de Max Roosstraat. Daarin maakt Najim Laachraoui melding van een nieuwe "broeder", "Amine" genaamd, die trouw zou hebben gezworen aan IS en de terreurcel zou helpen. Maar in de ogen van de jury is er onvoldoende bewijs dat Bayingana wel degelijk die 'Amine' is.