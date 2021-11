LIVE. Acht de rechtbank tv-maker Bart De Pauw schuldig aan belaging?

Nieuwste onderzoek over de online wereld van jongeren: 85 % heeft online al gezien dat leeftijds­ge­no­ten depressie­ve gevoelens delen

Pimento komt vandaag naar buiten met hun nieuwste onderzoek over de online wereld van jongeren. Daarvoor namen ze diepte-interviews en enquêtes af bij meer dan 1000 Vlaamse 14- tot 18-jarigen. Jongeren spenderen gemiddeld 3 tot 4 uur per dag op sociale media. Hun online surfgedrag is enorm verweven met hun offline leefwereld. “We merken echter vanuit de praktijk dat volwassenen niet op de hoogte zijn van wat jongeren online doen. Daar kregen we graag een beter zicht op. Bovendien kijken volwassenen vaak negatief naar sociale media en zien ze enkel de gevaren. We gingen eens horen hoe de jeugd dat zelf ervaart”, vertelt Evelien Luts adjunct-directeur van Pimento aan HLN.

7:00