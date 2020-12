LIVE. Aantal ziekenhuispatiënten daalt onder kaap van 2.500 - Eerste miljoen coronavaccinaties toegediend in VS

Familie van vermoorde juf Mieke doet emotionele oproep in ‘FAROEK’

23 december De 59-jarige Mieke Verlinden werd op 10 november op klaarlichte dag om het leven gebracht in haar huis in Noorderwijk door een onbekende dader met een mes. Het onderzoek naar de moord draait op volle toeren, maar een verdachte is er nog niet. Al zijn er wel elementen die kunnen leiden naar een dader. Vanavond doet haar familie in opsporingsprogramma ‘FAROEK’ voor het eerst een emotionele oproep tot getuigen.