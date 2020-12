LIVE. Aantal ziekenhuispatiënten daalt onder kaap van 2.500 - Bijna 148.000 rechtszaken tegen mensen die coronaregels schonden

In het Verenigd Koninkrijk is nu ook een tweede erg besmettelijke Covid-19-variant vastgesteld die gelinkt wordt aan Zuid-Afrika. Ondertussen is het verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland weer op gang gekomen, mits reizigers een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt bij ons nog wel, maar die stijging verloopt elke dag trager. Volg alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.