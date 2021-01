LIVE. Aantal ziekenhuisopnames stijgt met 14 procent - Na maanden weer coronabesmetting in Nieuw-Zeeland

Limburg 1 op de 6 in lagere school Sint-Trui­den test positief op corona: zeven Limburgse gemeenten zetten buiten­school­se activitei­ten stop

22 januari De testresultaten van de 280 leerlingen en 25 personeelsleden van kleuter- en basisschool Schuttershof in Sint-Truiden zijn binnen: ongeveer één op de zes blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Extra testen op vrijdag moeten duidelijkheid geven over mogelijke nieuwe besmettingen. Vandaag is ook beslist de buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder de dertien jaar in Sint-Truiden en zes Limburgse gemeenten preventief tijdelijk te schrappen. Het gaat om Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Wellen en Nieuwerkerken. Allen plaatsen in de omgeving van Sint-Truiden.