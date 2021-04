LIVE. Aantal ziekenhuisopnames in ons land blijft stijgen - Strengere regels van kracht in Frankrijk

Brussel Waterkanon­nen doen rust terugkeren in Ter Kamerenbos: laatste jongeren met nat pak uit park verdreven

3 april In het Ter Kamerenbos in Brussel is de rust vrijdagavond laat teruggekeerd. Een honderdtal jongeren raakte gisteren opnieuw verwikkeld in een kat- en-muisspel met de politie, maar de politie slaagde erin rond 21 uur het park te ontruimen. Daar was wel de hulp van drie waterkanonnen voor nodig. Er werden ook elf personen opgepakt. De organisatoren van de bijeenkomst L’Abîme (‘De Afgrond’; een dag na La Boum) zeggen dat ze zullen blijven manifesteren zolang de autoriteiten “geen voorstellen doen om jongeren te ontlasten”. “Onze jeugd, de motor van morgen, staat op het punt te breken.”