LIVE. Aantal gesloten scholen neemt af - Comeos vraagt ook prioritaire kinderopvang voor werknemers in essentiële winkels

Aantal besmettin­gen bij leerlingen bijna verdubbeld in afgelopen twee weken: “Maar we zijn over piek heen”

De voorbije twee weken bleef het aantal coronabesmettingen bij leerlingen en leerkrachten in Vlaanderen sterk stijgen. Het aantal besmette leerlingen is zelfs verdubbeld ten opzichte van de periode tussen 8 en 21 november. Dat blijkt uit cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Een lichtpuntje: “We hebben wel de indruk dat we over de piek heen zijn, net zoals in de rest van de samenleving.”

8 december