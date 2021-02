LIVE. Aantal besmettingen blijft dalen - Nog geen stormloop bij kappers

De voorbije week daalde het aantal nieuwe besmettingen met Covid-19 in ons land met 16 procent tegenover de week voordien. Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt. Vanaf vandaag mogen de kappers in ons land na een maandenlange sluiting eindelijk weer de deuren open. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.