LIVE. 84.000 jongeren stelden zich kandidaat voor J&J-vaccin - 70 procent van volwassen Vlamingen kreeg eerste coronavaccin

Het Overlegcomité besliste gisteren dat er vanaf volgende week zondag - net op tijd voor de achtste finales van de Rode Duivels op het EK Voetbal - nieuwe versoepelingen ingaan. Premier De Croo beklemtoonde wel dat we op onze hoede moeten blijven voor de andere varianten van het coronavirus, en benadrukte het belang van de tweede prik met het vaccin. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.