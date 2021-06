LIVE. 70 procent van volwassen Vlamingen kreeg eerste coronavaccin - Volg hier de wekelijkse briefing van Taskforce Vaccinatie

Regels lossen na zomer? “Mogelijk, maar moeten bereid zijn terug te schakelen”

18 juni Als de cijfers het toelaten en de vaccinatiegraad voldoende hoog is, moet het mogelijk zijn om na de zomer terug te keren naar een normaal leven. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano in een interview met Belga. "Maar we moeten dan wel bereid zijn om terug te schakelen indien dat nodig is", klinkt het.