LIVE. 50.000 betogers volgens politie - Rellen in Jubelpark - Kat- en muisspel met gemaskerde relschoppers

BrusselIn Brussel is de betoging tegen de coronamaatregelen op rellen uitgebroken. In de Europese wijk werden al enkele gebouwen en wagens beschadigd. De rellen begonnen in de buurt van het Schumanplein en de Kleine Wetstraat. Met twee waterkanonnen drijft de politie de relschoppers nu het Jubelpark in. Aan de andere kant van het Jubelpark worden nog steeds toespraken gehouden onder de triomfboog. De Europese manifestatie was om 11 uur van start gegaan, met “vreedzame intenties”. Opvallend was dat er ook effectief heel veel nationaliteiten mee stapten. De organisator Europeans for United pleitte voor een breed maatschappelijk debat over de coronamaatregelen.