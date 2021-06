LIVE. 3M-top vandaag gehoord in Vlaams Parlement, zitting wordt met argusogen gevolgd

Nieuw rapport Comité P legt problemen met leider­schap en integri­teit bloot

28 juni Uit een nieuw rapport van het Comité P over het functioneren van de luchtvaartpolitie naar aanleiding van de zaak Chovanec, blijkt dat er tot voor kort grote problemen waren met de integriteit en leiderschap binnen de dienst. “Het is heel lang heel slecht geweest, maar is een kentering”, zei Kathleen Stinckens, voorzitter van het Comité P, in Terzake.