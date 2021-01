LIVE. 2.500 mensen op raveparty in Frankrijk: politie slaagt er niet in feest stil te leggen - Grimmige cijfers in Duitsland

Kortrijk Maurice is één van de eerste baby’s van 2021: “Verwekt in eerste lockdown, geboren op muziek van Willy Sommers”

13:25 Maurice is het eerste nieuwjaarskindje in Zuid-West-Vlaanderen. Hij werd donderdagnacht om 0.36 uur geboren in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. “Maurice zag het levenslicht met het liedje ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers op de achtergrond. De televisie stond net aan in de verloskamer, met wat feestelijke muziek. Mooier kan echt niet”, lacht mama Annelies Lecoutre.