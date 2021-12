LIVE. 1 slachtoffer geborgen, nog drie mensen vermist: reddingsoperatie gaat nog heel de nacht verder

Vanochtend vond omstreeks 8.15 uur een grote gasontploffing plaats in de Boerenkrijglaan in Turnhout. De schade is enorm, er wordt gevreesd voor dodelijke slachtoffers. De zoek- en reddingsactie gaat nog de hele nacht voort. Volg de situatie op de voet in onze liveblog.



Wat je moet weten:

• Er is één slachtoffer geborgen

• Eén persoon is naar het ziekenhuis gevoerd

• Nog altijd minstens drie mensen zijn vermist

• De hulpdiensten staan in contact met een vrouw die zich onder het puin bevindt en ongedeerd zou zijn, ze proberen haar via twee tunnels te bereiken

• Het gebouw is zeer instabiel, er is groot instortingsgevaar