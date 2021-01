Little John (31) schuldig aan moord op Vietnamese studente

De Vietnamese Thi Xuan Nguyen, die in Japan studeerde, zag in beschuldigde de man van haar leven. Maar toen ze te weten kwam dat haar droomprins in België een gezin had, werd ze een bedreiging voor zijn familiaal geluk hier. Vandoolaeghe lokte de vrouw in de herfst van 2016 naar België en vermoordde haar in Ledegem. De verdediging had tevergeefs gepleit dat de beschuldigde niet met voorbedachten rade handelde.