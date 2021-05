Links én rechts vieren Dag van de Arbeid

1 mei, Dag van de Arbeid, is een feest dat traditioneel vooral in socialistische kringen wordt gevierd, maar ook andere politieke partijen dan die op de linkervleugel laten al langer van zich horen op deze nationale feestdag. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau nam een videoboodschap op, zijn collega van Vlaams Belang, Tom Van Grieken, speechte dit jaar weer live in Mechelen. PVDA-voorzitter Peter Mertens hield zijn toespraak in Antwerpen.

Vooruit wil vooruitgang voor werkgevers en werknemers

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau komt in zijn filmpje ‘Conner on tour’ terug op het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers. Volgens hem staat België op een kantelpunt. “We geloven dat werkgevers en werknemers er samen op vooruit moeten gaan”, aldus Rousseau. Hij benadrukt dat hij geen conflictmodel wil en dat “iedereen zijn fair deel van de vooruitgang moet krijgen, ook in een crisisjaar”. De aandeelhouders én de werknemers “mogen alle twee vooruitgang boeken”, vindt Rousseau. De overheid heeft daarin een belangrijke rol te spelen, volgens de voorzitter van de socialisten. Hij pleit voor ondersteuning voor de werknemers, de getroffen bedrijven en de zelfstandigen. “Dat is nodig om jobs te redden en om zaken te redden.”

Rousseau herhaalt zijn claim over de internationale minimumbelasting van 21 procent. “Vandaag betalen onze kleine zelfstandigen, onze werknemers en onze familiebedrijven de volle pot. Terwijl grote giganten vaak de welvaart hier komen leegzuigen om ze ergens anders te spenderen. Dat maakt onze dromen en onze jobs hier kapot. En het is vooral heel onrechtvaardig. Daarom moeten we ons volmondig achter die internationale minimumbelasting van 21 procent scharen.”

Tot slot zegt Rousseau dat de overheid moet blijven investeren in de gezondheidszorg. “Heel wat mensen hebben het moeilijk. Heel wat mensen hebben door corona die zorg meer dan ooit nodig.” Hij vindt ook dat er meer en betere loon- en arbeidsomstandigheden moeten komen voor mensen die werken in de zorg.

Vlaams Belang hekelt coronamaatregelen

Het Vlaams Belang hield zijn jaarlijkse 1 mei-viering in Mechelen, opnieuw fysiek, na de digitale editie vorig jaar. “Vrijheid is geen gunst die deze paars-groene regering kan uitdelen, maar een basisrecht van elke Vlaming - en wij eisen dit terug”, was Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken kritisch over de coronamaatregelen.

“Vrijheid betekent kunnen gaan en staan waar je wil, kunnen winkelen en terrasjes doen, maar ook vrijheid van werken en ondernemen.” Van Grieken hekelde de coronamaatregelen, die volgens hem “geen wetenschappelijke basis” hebben. “De staat moet stoppen zowel werkgever als werknemer te verstikken en hen net dringend de nodige zuurstof toedienen.” Hij pleitte voor versoepelingen, in de eerste plaats voor de jeugd en de evenementensector, maar ook om de horeca “open te gooien” en niet enkel de terrassen vanaf 8 mei. “Het is een sector die al bewezen heeft dat hij coronaveilig kan werken.”

Over het afgesprongen loonoverleg zei Van Grieken: “Het nettoloon, niet het brutoloon, moet omhoog. Niet de werkgever of werknemer moet inleveren, maar de staat”. Dat wil de partij realiseren door “de belastingvrije som op te trekken met 2.500 euro, van circa 9.000 euro naar 11.500 euro”. De maatregel zou elke voltijds werkende persoon volgens het Vlaams Belang 625 euro extra netto-inkomen opleveren. De extreemrechtse oppositiepartij schat de kost hiervan op 1,75 miljard euro. Dat geld moet komen van “verminderde uitgaven in de transfers, migratie en het politieke systeem”.

Over het economische luik van de crisis vroeg Van Grieken zich nog luidop af: “Wie gaat deze oneindige en ultradure lockdown betalen?” Hij zei dat het “de hardwerkende Vlamingen” zullen zijn. “Zij mogen niet de dupe worden van dit falende coronabeleid. Dat gaan wij niet toelaten.”

PVDA wil vrije loononderhandelingen

Dividenden voor de aandeelhouders blokkeren, is een goede zaak als drukkingsmiddel, maar het allerbelangrijkste is de loononderhandelingen vrij maken. Dat heeft dan weer PVDA-voorzitter Peter Mertensverklaard in Antwerpen tijdens zijn toespraak naar aanleiding van 1 mei.PVDA wil dat de regering, of althans de socialistische partijen, werk maakt van “echte opslag” voor de werknemers.

PVDA zet druk op de socialistische partijen in de regering om het gaspedaal nog verder in te drukken dan enkel het dreigement om de dividenden voor aandeelhouders te blokkeren als er voor personeel in bedrijven die een goed jaar achter de rug hebben niets extra inzit bovenop de loonstijging met 0,4 procent. “Dividenden plafonneren mag niet dienen om de lonen te plafonneren. Daar heeft Danny van de bouw niets aan, daar heeft Anna van de ouderenzorg niets aan”, aldus voorzitter Mertens van de uiterst linkse partij. “Zorg dat de loonnorm niet langer bindend is, maar dat de loonnorm indicatief wordt.”

De partij heeft daarvoor al een wetsvoorstel ingediend, maar wil de regering of socialisten steunen als ze met een eigen tekst komen. “Het gaat ons niet om de naam van het wetsvoorstel. Het gaat ons erover dat de onderhandelingen opnieuw worden vrijgemaakt, en dat de werkende klasse het respect krijgt dat ze verdient.”

Verder in zijn toespraak herhaalt Mertens zijn pleidooi om brugpensioen opnieuw mogelijk te maken vanaf 58 jaar en voor de invoering van een rijkentaks. Ook de afschaffing van de patenten op vaccins passeerde de revue. “We moeten de vaccins sneller verspreiden dan het virus”, luidde het. PVDA pleitte daar al langer geleden voor en het idee krijgt nu ook bij andere partijen navolging. “Met de PVDA doen we de lijnen bewegen”, klopt Mertens zichzelf op de borst. “Dat is de functie van links. Om opnieuw fier te zijn, om opnieuw in het offensief te gaan, en om samen sterker te worden tegen oprukkend rechts.”