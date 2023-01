Lingerie voor tieners van Antwerpse advocate maakt furore op internationale markt

Van de naaimachine op de keukentafel naar een handelsmissie in Amerika en een winkel in Costa Rica. Het gaat snel voor de Antwerpse Vicky Buelens (47), moeder van twee tienerdochters die in de zoektocht naar hun eerste beha enkel op kant of kinderachtige motiefjes botsten. En zo geschiedde: haar Strawberry Secrets, lingerie voor tieners, hangt ondertussen in meer dan 64 boetieks en waagt nu de oversteek naar Noord-Amerika.