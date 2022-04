Limburgse studente maakt dodelijke val van citadel Namen

Wielrennen Oplichter in wielerwe­reld die 207 miljoen euro beloofde voor nieuwe ploeg Van Avermaet krijgt 37 maanden effectief

Een 60-jarige man uit Knokke-Heist is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf voor oplichtingen in het wielermilieu. Serge G. wierp zich op als nieuwe geldschieter voor de wielerploeg rond Greg Van Avermaet, maar kwam nooit met geld over de brug. Het hof beval zijn onmiddellijke aanhouding.

20 april