Limburgse gouverneur: "Beperk je contacten en volg alle basisregels”

De provinciale crisiscel is onder leiding van Lantmeeters digitaal bijeengekomen om de snel evoluerende Covid-situatie in de provincie Limburg te bespreken. Volgens het Vrij CLB ligt het aantal op te volgen besmettingen aanzienlijk hoger dan tijdens de vorige golven en hebben zij met steeds meer achterstand te kampen in de opvolging. Intussen moeten heel wat klassen in de provincie sluiten.

“Het is op”

Ook vanuit de eerstelijnszorg komen er signalen dat het op is, klinkt het. Ook hier zorgen de hoge aantallen voor een enorme druk op het systeem, met als opvallendste gevolg vertragingen bij het testen en het verkrijgen van de resultaten. De veelheid aan contacten zorgt er ook voor dat de tracing momenteel niet goed verloopt. Sommige personen die positief testen, geven tot 70 of 80 verschillende nauwe contacten op die zij de voorbije dagen hadden.

Moeilijke keuzes

Daarnaast is de situatie in de ziekenhuizen precair, vooral op de intensieve zorgen. Momenteel is meer dan 35 procent van de intensieve capaciteit in Limburg ingenomen door Covid-patiënten, zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden. Daardoor moeten er elke dag opnieuw moeilijke keuzes gemaakt worden over wie welke zorg krijgt. Het enige lichtpuntje is dat de besmettingen in de Limburgse woonzorgcentra beperkt blijven tot enkele kleine clusters.

“Iedereen kent wel iemand”

“Het is duidelijk dat het virus dicht bij elk van ons zit. Iedereen kent in deze vierde golf wel iemand die besmet is en/of opgenomen is in een ziekenhuis. Dat maakt duidelijk dat de deltavariant een zeer besmettelijk beestje is dat van elke gaatje in onze verdedigingslinie gebruikmaakt”, zegt Lantmeeters.

“Draai knop om”

“Net daarom is het belangrijk dat we ons aan de maatregelen houden. De combinatie van de maatregelen verkleint de kans op besmettingen. Het is dus een en-en-verhaal: én vaccinatie, én contacten beperken én de veiligheidsafstand aanhouden én mondmasker dragen én zorgen voor een goede ventilatie van binnenruimten én handhygiëne in acht nemen”, aldus Lantmeeters. “Het belangrijke is in elk geval dat we zelf de knop in ons hoofd omzetten en ons veiliger gaan gedragen. Maak daarom voor jezelf uit of het echt nodig is om bepaalde contacten te hebben.”

Afgelastingen

De drie Limburgse hulpverleningszones hebben alvast beslist om de feestelijke vieringen van hun patroonheilige Sint-Barbara op 4 december niet te laten doorgaan. Ook het Galaconcert van het Militair Provinciecommando van 18 november wordt geannuleerd. De dienst Noodplanning en Crisisbeheer Limburg vervangt alle fysieke rampenoefeningen die de komende weken ingepland stonden door oefeningen op afstand.