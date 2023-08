‘Lik-op-stuk’-boete al 600 keer uitgedeeld in winkels: “Paal en perk stellen aan de straffeloosheid bij kleine misdrijven”

PolitiekWie betrapt wordt op een winkeldiefstal, kan sinds januari 2022 een ‘lik-op-stuk’-boete krijgen die oploopt tot 350 euro. De onmiddellijke betaling gebeurt via Bancontact of QR-code bij de politie-agent. Van de 596 boetes werd meer dan de helft uitgeschreven in de afgelopen zes maanden. Op een totaal van ruim 22.000 winkeldiefstallen per jaar in België is er daarentegen nog veel werk voor de boeg.

Met de invoering van het systeem in 2022 wou minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aantonen dat ook de zogenaamde ‘kleine criminaliteit’ effectief wordt aangepakt. Hij ziet nu de eerste positieve signalen: “We hebben nog een lange weg af te leggen, maar het is duidelijk dat we meer en meer paal en perk stellen aan de straffeloosheid die bij feiten als deze lijkt te heersen.”

KIJK. Dit zei Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in februari over de ‘lik-op-stuk’-boetes

Doordat het aantal geïnde boetes voor winkeldiefstallen gestaag oploopt, lijkt het systeem zowel bij winkeliers, politie en parket stilaan wat ingeburgerd te geraken. Want er is nog altijd een barrière te overwinnen: winkeliers die een dief op heterdaad betrappen, moeten er ook effectief de politie bijhalen. Zo werden er in 2022 meer dan 22.619 winkeldiefstallen aangegeven. Maar het werkelijke aantal ligt eigenlijk veel hoger, aangezien een groot deel nooit wordt aangemeld bij de politie. Voor de winkelier komt er immers veel administratieve en juridische rompslomp bij kijken.

Volledig scherm Lik op stuk boetes voor winkeldiefstal © Mine Dalemans

Fles Whiskey

Die lange rechtsgang wou minister Van Quickenborne alvast inkorten door de ‘onmiddellijke minnelijke schikking’ in de winkel te introduceren. Wanneer een winkeldief op heterdaad wordt betrapt, wordt de politie erbij gehaald. Afhankelijk van de waarde van het gestolen goed, schrijft de agent onmiddellijk een boete uit die kan oplopen tot 350 euro. Betalen kan met Bancontact of via QR-code op de smartphone. Wie dat wil kan ook nog via een papieren overschrijvingsformulier binnen de 15 dagen de boete betalen.

Het voordeel voor winkelier én gerecht is dus dat er geen ellenlange rechtszaken worden opgestart voor een spreekwoordelijke fles whiskey die onder de jas verdween. Ook voor de dief is er een positief gevolg: het misdrijf komt niet op zijn strafblad terecht.

Niet enkel de winkelier is daar de dupe van, maar alle burgers. Die verliezen worden immers meegere­kend in de prijzen Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld)

Sinds de invoering van dat ‘lik-op-stuk’-beleid op 1 januari 2022, zijn er dus 596 boetes opgelegd aan winkeldieven. 343 daarvan werden in de eerste helft van 2023 uitgedeeld. Als de dader niet akkoord gaat met de voorgestelde boete of die niet op tijd betaalt, komt de zaak toch nog voor de rechtbank. Daar wacht de verdachte mogelijks een zwaardere straf.

De snelle procedure is belangrijk, want winkeldiefstallen blijven een vervelende kiezelsteen in de schoen van onze middenstand. Terwijl het aantal diefstallen in het algemeen de laatste jaren in België licht afneemt, blijft het aantal winkeldiefstallen verder aangroeien. “Het omzetverlies per jaar voor winkeliers wordt geschat op meer dan een miljard euro”, weet minister Van Quickenborne: “Niet enkel de winkelier is daar de dupe van, maar alle burgers. Die verliezen worden immers meegerekend in de prijzen”. “Gemiddeld verliezen winkeliers 0,8 procent op de omzet door winkeldiefstal en dat blijft jaar na jaar gelijk”, zo raamde Luc Ardies van middenveldsorganisatie UNIZO eerder al de omvang van dat verlies.