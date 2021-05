Lijsten met risicopatiënten die prioritair gevaccineerd worden vanaf woensdag afgesloten

Dat toch nog niet iedereen die in aanmerking komt, is uitgenodigd of gevaccineerd, komt vooral doordat huisartsen nog altijd nieuwe patiënten aan de lijst voor prioritaire vaccinatie kunnen toevoegen. Onder hen bijvoorbeeld ook zwangere vrouwen, of mensen die niet door de ziekenfondsen waren geselecteerd. Zo zijn er in Vlaanderen niet minder dan 90.000 mensen extra op de oorspronkelijke lijst gezet.

Ramaekers toont zich bijzonder tevreden over de campagne bij de risicopatiënten. “We zijn heel fier op onze unieke aanpak. We zijn er in geslaagd met gegevens van de ziekenfondsen en de huisartsen vrij vlot mensen met een onderliggend risico te detecteren en uit te nodigen. Meer dan drie kwart onder hen is op die uitnodiging ingegaan en gevaccineerd. Momenteel vlakken de grafieken wat af, maar dat is logisch in de finale fase. Onze finale ambitie is minimaal 80 procent, en dat is realistisch. Een vaccinatiegraad van 80 procent is internationaal vergeleken best hoog. Als we nog meer bereiken, bijvoorbeeld 90 procent zoals bij de 65-plussers, is dat uiteraard zeer welkom.”