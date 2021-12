Lijst van veilige landen blijft ongewijzigd

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer er geen sprake is van vervolging in de zin van de Conventie van Genève of ernstige schade in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming. Er wordt onder meer rekening gehouden met de rechtstoestand in het land van herkomst, de politieke omstandigheden en de mate waarin bescherming wordt gegeven tegen vervolging en mishandeling.

Minstens één keer per jaar moet de ministerraad bij koninklijk besluit de lijst van veilige landen van herkomst opstellen. Na advies van het CGVS blijft de lijst ongewijzigd.



Er was aan het CGVS gevraagd om ook een advies uit te brengen over Algerije, Marokko, Tunesië en Moldavië omdat die landen door heel wat andere EU-landen als veilig worden beschouwd. Maar het CGVS oordeelt "dat er onvoldoende zekerheid is om duurzaam vast te stellen dat er geen sprake van vervolging is in het kader van de Conventie van Genève."

Het CGVS verleent iemand die om bescherming vraagt en afkomstig is uit een veilig land van herkomst alleen een beschermingsstatus wanneer die persoon fundamentele redenen opgeeft waarom het land in zijn geval geen veilig land van herkomst is.