Lijst met teruggeroepen producten wegens kruisbesmetting met pesticide wordt langer

Tientallen voedings­mid­de­len bevatten verboden bestrij­dings­mid­del: wat moet u doen?

10 augustus De ethyleenoxidecrisis deint uit. Nadat vorig jaar sesamzaden teruggeroepen werden, regende het de voorbije weken alarmerende berichten over ijsjes, sauzen en specerijen. Ze bevatten allemaal sporen van het kankerverwekkende pesticide ethyleenoxide en worden door het federaal voedselagentschap FAVV teruggeroepen. Wat is ethyleenoxide, hoe gevaarlijk is het en wat moet u nu met die gewraakte Kiri-smeerkaas, Snickers-ijsjes of met ijs gevulde appelsienen?