Lijst met knelpuntberoepen in Wallonië wordt langer: 56 beroepen in de bouw

“De burger is vrij om zijn eigen leven te leiden. In de ideale wereld is dat het uitgangspunt van een liberale partij. Het viseren van huismoeders als grote kost bewijst hoe de Vld op de dool is. Vincent Van Quickenborne wil ze activeren, maar dan helpt een financiële reprimande voor de partner niet, wel betere kinderopvang”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde.