Lijk van man aangetroffen in Samber in Auvelais

“Oh my God, we gaan sterven, op mijn verjaardag! Please, zing nog een laatste keer ‘Happy Birthday’ voor mij”

Een reeks tornado’s trok afgelopen weekend een spoor van vernieling door de Verenigde Staten. Zes staten in het centrale oosten van de VS kregen in totaal een 35-tal tornado’s over zich heen, waardoor tientallen steden compleet van de kaart zijn geveegd. Gisteren waren al 93 lichamen geborgen, maar tientallen slachtoffers liggen nog steeds onder het puin, en de vrees is groot dat het dodental de komende dagen alleen nog maar zal oplopen. Zwaarst getroffen is het stadje Mayfield, in de staat Kentucky.

13 december