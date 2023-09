Ligt proces tegen Schild & Vrienden vandaag al lam? Advocaat van Van Langenhove trekt ‘aanduiding’ van rechter in twijfel

Sammy Mahdi (CD&V) als dragqueen: een slimme politieke zet? "Er is toch een verschil met Rousseau of De Wever”

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi - oftewel dragqueen ‘Cindy Envy’ - verraste dit weekend de hele Wetstraat met zijn deelname aan het VTM-programma ‘Make Up Your Mind’. Een slimme politiek zet of eerder een flop? Politiek journalist Isolde Vanden Eynde analyseert het optreden bij HLN LIVE. “Ik heb er mijn twijfels bij. Ik weet niet of dit programma wel nodig was.”