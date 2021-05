Liga tegen het antisemitisme veroordeelt Instagrambericht van co-voorzitster Ecolo

De foto in kwestie werd dinsdag als "story" gepost, en bleef dus 24 uur online, op het moment dat de spanningen tussen Israël en de Palestijnen hoog opliepen. Er is een Palestijnse strijder op afgebeeld die een steen werpt. Bij de foto wordt het lied ‘Wein Al Malayeen’ afgespeeld van de Libanese zangeres Julia Boutros, die bekendstaat als nauw verbonden met Hezbollah. Ze roept in het lied het Arabische volk op om te strijden tegen "de zonen van Zion".

"Deze aanzet tot actie die door de co-voorzitster van Ecolo wordt onderschreven is het orgelpunt van een antisemitische tendens die we al enkele jaren zien binnen de groene partij", hekelt de Liga. Ze verwijst naar de verkiezingen van 2019, toen een parlementslid werd verkozen dat mee achter de beweging BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) in België zit, die oproept tot een boycot van Israël.

LBCA "beschuldigt Ecolo ervan in ons land hedendaags antisemitisme te verdedigen en het geweld dat daarmee samen gaat". De partij zal zich dan ook moeten verantwoorden als er ook geweld gepleegd wordt. De liga vraagt om het ontslag van Maouane en roept de democratische partijen op om "deze erg gevaarlijke en potentieel criminele uitingen van een regeringspartij met klem te veroordelen".

Maouane reageert geschokt

Maouane zegt in een reactie erg geschokt te zijn dat ze beschuldigd wordt van antisemitisme. Ze heeft in al haar engagementen steeds haar best gedaan om de twee gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen, zegt ze.

Ze laakt ook een instrumentalisatie van de strijd tegen het antisemitisme. "Ik betreur dat een strijd die zo belangrijk en actueel is als die tegen het antisemitisme, geïnstrumentaliseerd kan worden om zij die oproepen tot rechtvaardigheid en respect voor het internationaal recht om het einde te maken een lang conflict, te buiten strijd te zetten en te belasteren", klinkt het. "Het was niet mijn bedoeling om iemand te beledigen door een kort fragment van het lied bij de foto te zetten. Als dat wel het geval is, heb ik er spijt van", besluit ze.

Het geweld van de afgelopen dagen tussen de Israëli's en de Palestijnen heeft ook in ons land een debat geopend. Verschillende regeringspartijen hebben opgeroepen tot sancties tegen Israël voor de diefstal van Palestijns eigendom. Ecolo kreeg de afgelopen maanden dan weer de kritiek te gunstig te staan tegenover het ‘moslimcommunitarisme’, door bijvoorbeeld te pleiten voor het toelaten van religieuze symbolen in openbare diensten.