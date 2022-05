Lifter opent vuur op Waals koppel: bestuurder geraakt door meerdere kogels

Toch geen Overlegco­mité op 6 mei, zegt Vandenbrou­c­ke: "Ik heb wat voor mijn beurt gesproken"

Er zal op 6 mei dan toch geen Overlegcomité plaatsvinden over de aanpak van de coronacrisis. Dat heeft vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gezegd in ‘De Zevende Dag’. “Ik heb wat voor mijn beurt gesproken”, geeft de Vooruit-minister toe. Volgens Vandenbroucke past de voorziene datum van 6 mei niet in een aantal agenda’s.

1 mei