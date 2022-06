Lieven Verstraete na ophef over interview in ‘De zevende dag’: "Ik was even de draad kwijt”

Groen deelde na de uitzending van ‘De zevende dag’ een video waarin Verstraete vraagt of kersvers Groen-voorzitter Nadia Naji zich Belg voelt in Molenbeek. Bij de video staat te lezen: “Alle Brusselaars zijn Belgen”.

“Ik was tijdens het gesprek met de nieuwe voorzitters van Groen even helemaal mijn draad kwijt… en heb me daar totaal knullig trachten uit te wrikken, in ongepaste bewoordingen. Heb dat naderhand ook aan betrokkenen laten weten. Alle vragen mogen/moeten gesteld kunnen worden aan iedereen. Maar de manier waarop is ook van belang. Tot zover…”, reageert VRT-journalist Lieven Verstraete op Twitter.