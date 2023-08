Lieven Boeve stopt in 2024 als hoofd van katholiek onderwijs

Lieven Boeve volgde in 2014 Mieke Van Hoecke op als directeur-generaal. “Bisschop Johan Bonny (de voorzitter van het katholiek onderwijs, red.) en ik hebben in 2014 afgesproken dat ik de organisatie twee termijnen van vijf jaar zou leiden. Mijn voorkeur is me aan de afspraak te houden”, duidt Lieven Boeve aan de krant De Tijd.

In 2024 zal hij terugkeren naar de KU Leuven, waar hij nog twee uur les gaf per week aan de faculteit theologie. Boeve laat voor de rest niet in zijn kaarten kijken. “Op dit moment is er nauwelijks ruimte om na te denken over mijn toekomst. Ik heb zeker nog wilde dromen, maar ik wil me het komende jaar focussen op het katholiek onderwijs.”