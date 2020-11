Liefst geen Kelly of Britney? “Dan sturen we iemand anders”, zeggen 9 op de 10 uitzendkantoren

Januari 1999. Vlaanderen is in de ban van Britney Spears en 'Hit Me Baby One More Time' is een monsterhit. In Dilsen-Stokkem wordt een meisje geboren dat onder druk van papa Erik - arbeider en getrouwd met huisvrouw Nicolette - Britney wordt genoemd. Dankzij de Amerikaanse popster lopen er nu 306 Britney's rond in ons land. Maar Eriks dochter Britney Vanhaelen (20), studente Toegepaste Psychologie, had liever een andere voornaam gehad. "Britney klinkt stevig en wild, terwijl ik vrolijk en lief ben. De naam Louise past beter bij mijn persoonlijkheid. Ik liep stage in een woonzorgcentrum en toen zeiden de bewoners ook dat ik geen 'Britney' was. Overigens word ik meestal 'Brit' of 'Britje' genoemd, enkel papa blijft volharden in 'Britney'."