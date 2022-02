Liefst 50 procent meer langdurig zieken in de zorgsector

Alle vormen van afwezigheden door ziekte (kort, middellang en lang) opgeteld, kampte de zorg vorig jaar met maar liefst 36 procent meer verzuim in vergelijking met andere sectoren een jaar eerder. Zo lag het kort ziekteverzuim in de zorg (minder dan een maand afwezigheid, met gewaarborgd loon) in 2021 14,6 procent hoger. Ook het middellang ziekteverzuim (tussen een maand en één jaar afwezigheid) bedroeg 34 procent meer in de zorgsector, net als het langdurig ziekteverzuim (langer dan een jaar afwezig). Dat cijfer was het meest stuitend: +49,6 procent. In alle andere sectoren daalde zowel het kortstondig als middellang ziekteverzuim, hoogstwaarschijnlijk een gevolg van het vele thuiswerk en beperkt fysiek contact.

Een deel van het aantal afwezigheden in de zorg is te verklaren door de vele coronabesmettingen, maar er is meer aan de hand. “Tot de zomer was er een vrij positief beeld in de cijfers, maar dat is nadien omgeslagen. Zeker in de gezondheidssector”, zegt GEMS-lid en arbeidsgeneesheer Lode Godderis. “In oktober piekte daar de uitval. Velen twijfelden eraan om al dan niet in de zorg te blijven werken, de werkdruk lag te hoog. Bovendien werd gevraagd voortdurend te schakelen en werd zorgpersoneel geconfronteerd met operaties die almaar moesten worden uitgesteld. Dat geldt ook nu nog trouwens. Dat voortdurende aanpassen en bijsturen vergt enorm veel energie die niet iedereen kan blijven opbrengen”.