“Lief kind, wat ik je zeggen wou”: ook onze lezers sturen een brief aan hun zoon of dochter

HLN Drive Suzuki Viking rally: doe mee aan de wedstrijd

16:44 Wat dacht je ervan om in een SUV deel te nemen aan een 6-daagse rally door Scandinavië? Suzuki Belgium neemt van 4 tot 10 april deel aan de Viking Rally en HLN Drive mag iemand, samen met een partner, mee op avontuur sturen in een Suzuki Vitara. Benieuwd? Lees dan snel verder en vul de vragen in.