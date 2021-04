"Lidl misleidt klanten met reclame over konijnenvlees"

Lidl misleidt zijn klanten met reclame over meer diervriendelijk konijnenvlees van dieren die "niet in kooien, maar in grotere parken" worden gehouden. Dat blijkt uit een beslissing van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), meldt de ngo Animal Rights, die een klacht indiende bij de JEP.

Animal Rights klaagde eerder ook al aan dat Lidl klanten misleidt met reclame over vlees van konijnen "met een meer diervriendelijke huisvesting", omdat de dieren "niet in een kooi maar in een groter park zitten, met klimplateaus, tunnels en knaagmateriaal".

"De voorwaarden om te mogen spreken van parkkonijnen is dat de dieren in groepen van 20 worden gehouden op een oppervlakte van 800 vierkante centimeter per dier, omgerekend is dat voor een groep van 20 konijnen amper 1,6 vierkante meter", zegt Rowena Vanroy van Animal Rights. "Dat is niet om vrolijk van te worden."

De JEP oordeelt nu volgens Animal Rights dat delen van de reclameboodschap inderdaad de consument misleiden. "Lidl mag haar konijnenvlees jammer genoeg 'meer diervriendelijk' blijven noemen, maar de combinatie van 'park' en 'niet in kooien' creëert volgens JEP ten onrechte bepaalde verwachtingen bij de consument", meldt de ngo, die de beslissing van de JEP citeert.

Animal Rights heeft nog geen antwoord ontvangen of Lidl het oordeel van de JEP aanvaardt, klinkt het nog. Lidl kan ook tegen de beslissing in beroep gaan. "Wij zijn blij met deze uitspraak en hopen dat dit een precedent zal scheppen om de huichelachtige goednieuwsshow rond parkkonijnen te stoppen. (Konijnen-)vlees is niet diervriendelijk, punt", zegt Vanroy nog.