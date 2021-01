Lid tuchtraad psychologen deelt zelf gewaagde foto na hetze rond Kaat Bollen

Ellen Bisschop is klinisch psycholoog-psychotherapeut en raadslid van de tuchtraad van de psychologencommissie, die Kaat Bollen een waarschuwing gaf. Bisschop reageert nu met een eigen, individueel standpunt over de zaak-Bollen. Ze liet Sam Rollé, een Gentse mode- en portretfotograaf, een gewaagde foto van haarzelf maken om duidelijk te maken dat de beslissing van de tuchtraad niets te maken had met het delen van pikante beelden door Bollen.

Het leek ons een uitgelezen moment om met volgende foto het huidige verhaal van de psycholoog zelf, in een letterlijk maar tegelijkertijd, symbolisch kader te plaatsen. Afgelopen drie dagen las ik dat, vooral vrouwen en psychologen, zich zorgen maken over de moderniteit, visie en werking van de tuchtraad. Terecht en onterecht. Ik merk dat de discussie vooral gebaseerd is op ‘sexy, jezelf en vrouw mogen zijn’, vooral als psycholoog, binnen professionele én privésferen. Helaas moet ik stellen dat de discussie niet ongegrond is maar wel overbodig. Om dit te duiden dien ik te uiten dat deze discussie begon naar aanleiding van een dossier binnen de tuchtraad. Een dossier dat gaan dienen is als wapen in deze opgezette polemiek maar nog meer als wapen onder de jarenlange verdeelde groep van de psychologen.

Onze foto toont aan dat de publieke discussie niet hoeft te gaan over wel of niet vrouw/sexy/jezelf mogen zijn als psycholoog. Integendeel. Ik toon mezelf als psycholoog, sexy, durf mijn creatieve zelf zijn en probeer onze vrouwelijkheid erin te benadrukken. Hier wordt niets verkocht; geen lichaam, geen product. Wel wordt er een symbolisch verhaal gebracht: Je ziet de biechtstoel, het diploma en de handboeien. Een opgelegd zwijgen dat doorbroken wordt in de biecht: taboe en restricties verbannen. Het vrije spreken en zijn centraal. Dé motors van psychologisch en therapeutisch werk. Maar ook een veronderstelde preutsheid wordt in één klap van tafel geveegd.

Als herverkozen effectief lid van de Nederlandstalige tuchtraad ga ik uit van een minimaal vertrouwen in mijn visie en mijn oordeel. Maar evenzeer doe ik dit sinds zes jaar met de nodige zelfreflectie en de gehoopte bescheidenheid. In de mooie samenwerking met mijn collega’s van de tuchtraad kan ik enkel getuigen van onze genuanceerde en onderzoekende aanpak. Verder sluit ik me volledig aan bij de idee dat er structureel, fundamenteel en organisatorisch voor de psychologen heel wat dient te veranderen. Sinds mijn afstuderen in 2009 ken ik enkel onderlinge verdeeldheid bij de psychologen en een té onwaardig beeld naar de buitenwereld toe van ons als psycholoog. Een groei hierin is altijd mijn bron van engagement geweest en de titelbescherming een fundament van deze groei.

Volledig scherm Psychologe Ellen Bisschop, lid van de tuchtraad, illustreert haar punt door een gewaagde foto te delen van zichzelf als kortgerokte, gehandboeide non. © Sam Rollé

Los van onze rechten als mens/vrouw/psycholoog, en ondanks dit statement van deze eenmalige foto, kan ik stellen dat we wel degelijk behoedzaam moeten zijn in hoe we ons profileren professioneel en privé, vooral om het vrije spreken en de veilige ruimte van onze cliënten te waarborgen. Laten we beginnen met alvast met zijn allen te pleiten om in de toekomst werkkledij voor vrije beroepers terug in onze kosten te kunnen opnemen. Verder wens ik nog eens heel sterk te benadrukken dat de psychologencommissie en de tuchtraad volledig onafhankelijk zijn en dienen te blijven en dat dit niet meer in het gedrang mag gebracht worden.

Ik geloof erin dat in de toekomst elke psycholoog voor zichzelf de verantwoordelijkheid zal opnemen om voor dialoog en waardigheid te gaan binnen ons beroep, met een gedegen kennis van onze ethiek en deontologie, die ons trouwens enkel eer aan doet. Helaas moet ik nu merken dat er eerder onterechte angst en verdeeldheid heerst, meer dan unanimiteit. Begrijpelijk maar op zijn beurt ouderwets. Het viel me op dat te veel psychologen onwetend gehouden worden en wens voor allen dat ze in de toekomst een transparanter en duidelijker beeld krijgen van onze interne structuur en organisatie. Om van daaruit eindelijk eens te groeien naar een krachtig geheel.