Lid spoorwegpolitie in de cel op verdenking van corruptie: “Eén miljoen euro geboden voor hulp bij cocaïnecontainer”

Kernenergie De Croo tikt Verlinden op de vingers na uitlating over Doel 3: “Dit is niet hoe we dossier moeten aanpakken”

Eind volgende week wordt definitief de stekker uit kernreactor Doel 3 getrokken. Zo staat het toch in de huidige sluitingskalender van de zeven Belgische kerncentrales. In de politiek lijken echter niet alle neuzen in dezelfde richting te staan. Zo vroeg binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) vorige week aan het FANC of de ontmanteling van kernreactor Doel 3 op een veilige manier kan uitgesteld worden. “Dit is een discussie die je niet in de pers moet voeren”, reageert premier Alexander De Croo (Open Vld) voor het eerst bij VTM NIEUWS.

12:22