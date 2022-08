Lichtte Avrox ons land op met mondmaskerdeal? Luxewagens in beslag genomen en topman opnieuw opgepakt

Wespenspin verovert Vlaanderen: “Ondanks uiterlijke gelijkenis met wesp, volledig ongevaar­lijk”

De wespenspin wordt dit jaar in Vlaanderen meer gespot. Het gestreepte beestje lijkt op het eerste gezicht veel gemeen te hebben met een wesp of zelfs een hoornaar. Maar, geen paniek: de wespenspin is volledig ongevaarlijk voor de mens. “Er is geen enkele spin waar wij ons hier zorgen over moeten maken”, benadrukt spinnenexpert Koen Van Keer.

26 augustus