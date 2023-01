Lichte stijging van aantal ufo-meldingen in 2022

Deurne KIJK. Feestvier­ders schieten vuurpijlen af op woningen in Deurne tijdens oudejaars­nacht

Toen de klok middernacht had geslagen in Antwerpen, werd het onrustiger op sommige plaatsen in Antwerpen. Zo ook op de hoek van de Lakborslei en de Jos Scheurweghstraat in Deurne. Daar begonnen enkele jongeren vuurpijlen af te schieten, waarvan er op de omliggende woningen gericht werden. Uiteindelijk moest de politie de amokmakers uit elkaar drijven.

13:09