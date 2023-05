Lichte daling in kort ziekteverzuim sinds afschaffing ziektebriefje voor één dag: “Werknemers gaan nu vaker meteen terug aan het werk”

In het eerste kwartaal van 2023 is kort ziekteverzuim in Belgische bedrijven met vijf procent afgenomen. De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag veroorzaakt dus niet meer ziekteverzuim, wat sommige mensen op voorhand dachten. Uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta blijkt wel dat meer mensen exact één dag ziek waren de voorbije drie maanden.

“Werknemers gaan na hun dag afwezigheid vaker meteen terug aan het werk, terwijl ze met een ziektebriefje meestal enkele dagen langer thuis zouden zitten”, aldus Acerta. Het kort verzuim op de werkvloer (minder dan een maand afwezig door ziekte) lag de afgelopen drie maanden bijna vijf procent lager dan het jaar voordien. In het eerste kwartaal van dit jaar ging 3,4 procent van de werkbare uren verloren door kort ziekteverzuim, in 2022 was dat nog 3,6 procent. Tegelijkertijd waren er in het eerste kwartaal van 2023 minder zieken op de werkvloer. 72,6 procent van de werkende Belgen was de afgelopen maanden geen enkele dag ziek, vorig jaar was dat maar 70,5 procent.

Sinds de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag wint het ziekteverzuim van exact één dag wel aan belang. In de eerste drie maanden van dit jaar zat 10,9 procent van de werknemers één keer of meerdere keren exact één dag ziek thuis. In 2022 was dat 10,6 procent en in coronajaar 2021 was dat 9,3 procent. Ook het aantal werknemers dat effectief één keer één dag ziek thuis bleef, is gestegen van 2,4 procent in het eerste kwartaal van 2022 naar 3,0 procent in het eerste kwartaal van 2023.

“Dat werkgevers wantrouwig staan ten opzichte van de afschaffing van het ziektebriefje, begrijpen we, maar dit moet toch genuanceerd worden, zo blijkt uit onze eerste vaststellingen”, zegt Mien Vanhegen, experte mentaal welzijn van Acerta Consult. “Het is en blijft belangrijk voor bedrijven om onderling vertrouwen op te bouwen met hun werknemers en ervan uit te gaan dat werknemers het systeem niet zullen misbruiken. Een sterk aanwezigheidsbeleid dat focust op het bespreekbaar maken van ziekteverzuim, op sensibilisatie en op activatie is in dat kader onontbeerlijk.”

Acerta roept tot slot de bedrijven op om afwezigheden met en zonder ziektebriefje nog beter te registreren zodat de impact van de nieuwe maatregel ook op de langere termijn snel duidelijk wordt.