Licht op groen voor nieuw pakket financiële steun voor ondernemers

Onderne­mers klagen over “maffia­prak­tij­ken” bij banken: “Uitstel voor lening? Haal eerst spaarreke­ning van uw zoontje maar leeg”

27 januari Een restaurantuitbater uit het Antwerpse had onlangs een afspraak bij de bank waar ze al tien jaar trouwe klant is. Omdat haar financiële buffer tijdens de tweede lockdown zienderogen slinkt, wou ze bespreken of de aflossingen voor haar lening een paar maanden uitgesteld konden worden, zoals in de eerste lockdown. Het antwoord van de bankier? ‘Haal eerst het geld op de spaarrekening van uw zevenjarig zoontje leeg en kom dan eens terug.’ De vrouw en haar collega-ondernemers reageren boos: “Hoe sommige banken in deze zware tijden met ons omgaan, dat is er los over.”